متحدث فتح: المقاومة مسؤولة عن صفقة تبادل الأسرى.. ولدينا فرصة تاريخية

كتبت - داليا الظنينى:

قال الدكتور عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن صفقة تبادل الأسرى والمفاوضات تتم مع حركة حماس من خلال مصر وقطر، موضحا أن العلاقة بين مصر وفلسطين مبنية على الأخوة.

وأضاف "دولة"، خلال تصريحات تليفزيونية عبر "زووم" مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء: أن حماس هي من تحدد طبيعة الصفقة، وطبيعة المفاوضات، إذ أنهم من يأسروا الرهائن، منوها أنه إذا لم يتم اقتناص تلك الفرصة التاريخية التي كُتبت بدماء شهداء فلسطين والتي وحدت كل الفلسطينيين فمتى نلتقي، "المسؤولية التاريخية، وأخوة الدم، وأنا أدرك ما أقول الفترة الحالية تحتم التوحد في الفترة المقبلة".

وأردف دولة: على الجميع أن يدرك أن المعركة لا تستهدف حماس، وإنما تستهدف القضية الفلسطينية بالكامل، ويجب أن يكون هناك مبادرات للتوحد، موضحا أن الدعاء للوحدة الوطنية هو الهدف الأول في أي حديث في المرحلة الحالية، وخطاب حركة فتح إيجابي.

وتابع: لا يعيقنا أن نبادر بشأن التوحد من جديد من أجل فلسطين، ولكن يجب على حماس أن تعلن ذلك هي الأخرى، نحن نلتقي اليوم سياسيا، ونلتقي في الميدان ويوحدنا الدم، وليس لدينا أي مشاكل في المبادرة.