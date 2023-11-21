رئيس "شؤون الأسرى": صفقة تبادل الأسرى ستظهر صورتها بالكامل خلال ساعات

كتبت -داليا الظنينى :

قال الدكتور قدورة فارس، رئيس هيئة شؤون الأسرى: إن الأمل يُبعث في نفوس الشعب الفلسطيني، حينما يجدوا تحرير بعض الأطفال والنساء الموجودين في السجون الإسرائيلية.

وأضاف "فارس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، اليوم الثلاثاء: إن صفقة تبادل الأسرى هو ملف لا يمكن مناقشته في فضاء الإعلام، ولكن الهيئة كانت حريصة على توافر كافة المعلومات الضرورية التي تمكن من عملية تبادل دقيقة بحيث لا يُستثنى أحدا.

وتابع فارس: تفاصيل صفقة تبادل الأسرى ليست واضحة، وهناك طريقتين لعرض الملف، مشيرا إلى أن بعض الصحفيين الإسرائيليين قالوا إنه سيتم تحرير 3 فلسطينيين مقابل أسير إسرائيلي، وهذه تكهنات صحفية، قائلا: "نحن نعلم أنهم تعاملوا مع هذه القضية باعتبارهم فئة، بمعنى أن يتم إطلاق سراح الأطفال والنساء مقابل ذلك يتم تحرير كافة النساء والأطفال لدى الاحتلال الإسرائيلي".

وأردف فارس: خلال الساعات القادمة ستظهر الصورة بشكل كامل، إذ أن الحكومة ستتخذ قرارها، وواضح أنها في الاتجاه للمصادقة على هذا القرار، وملزمون بنشر ما تم الاتفاق عليه من قبل الجانبين، ويمكن أن يكون هناك أسر إسرائيلية تريد تقديم اعتراض للمحكمة.