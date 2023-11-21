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"القاهرة الإخبارية": جهود مستمرة لإتمام تهدئة في غزة تتضمن الإفراج عن نساء وأطفال

09:01 م الثلاثاء 21 نوفمبر 2023

وقف اطلاق النار في غزة

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كتبت- داليا الظنيني:

نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصدر مصري مسؤول، تأكيده على استمرار الجهود والاتصالات المصرية بالتنسيق مع الولايات المتحدة وقطر للتوصل لاتفاق تهدئة في غزة.

وأشار المصدر إلى أن اتفاق التهدئة يتضمن الإفراج عن عدد من النساء والأطفال المحتجزين بالقطاع، مقابل إفراج إسرائيل عن عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين.

وذكر المصدر أن الاتفاق يتضمن تدفق المساعدات الإنسانية والسولار والغاز إلى كل مناطق قطاع غزة، وأن مصر تؤكد مواصلة دورها المحوري في الأزمة الجارية بالقطاع، بخاصة في ما يتعلق بوقف إطلاق النار وتسهيل تدفق المساعدات والسولار لغزة.

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