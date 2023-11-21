سياسي فلسطيني: إسرائيل ستعاود قصف غزة بعد تبادل الأسرى

كتبت -داليا الظنينى:

كشف الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، عن ملامح صفقة فلسطينية إسرائيلية بشأن تبادل الأسرى خلال الأيام الحالية.

وأضاف الرقب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الاثنين: هناك اجتماع مصغر لمجلس الحرب الإسرائيلي، تضمن دراسة مقترح أن يكون لكل إسرائيلي مقابله 3 فلسطينيين، منوهاً إلى أن تبادل الأسرى سيكون برعاية الحكومة المصرية، بالإضافة إلى هدنة 5 أيام ووقف إطلاق النار.

وأردف الرقب: من المتوقع أن تبدأ عملية تبادل الأسرى يوم الخميس بالإفراج عن 10 إسرائيليات مقابل 3 فلسطينيات، كما أن هذه الفرصة تعد فرصة لكسر الحرب الراهنة، وهي بمثابة عقد هدنة مستقبلية، مبينا أن هناك أطفال ونساء فلسطينيات في سجون قوات الاحتلال، بالإضافة إلى 8 آلاف فلسطيني داخل السجون.

ولفت إلى أنه بعد عملية تبادل الأسرى ستعاود إسرائيل الحرب على قطاع غزة مرة أخرى لأنها لم تحقق أهدافها حتى الآن.

https://www.youtube.com/watch?v=XxG-6zICo0g