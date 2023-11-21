إعلان

BBC

سياسي فلسطيني: إسرائيل ستعاود قصف غزة بعد تبادل الأسرى

08:05 م الثلاثاء 21 نوفمبر 2023

قصف غزة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت -داليا الظنينى:

كشف الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، عن ملامح صفقة فلسطينية إسرائيلية بشأن تبادل الأسرى خلال الأيام الحالية.

وأضاف الرقب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الاثنين: هناك اجتماع مصغر لمجلس الحرب الإسرائيلي، تضمن دراسة مقترح أن يكون لكل إسرائيلي مقابله 3 فلسطينيين، منوهاً إلى أن تبادل الأسرى سيكون برعاية الحكومة المصرية، بالإضافة إلى هدنة 5 أيام ووقف إطلاق النار.

وأردف الرقب: من المتوقع أن تبدأ عملية تبادل الأسرى يوم الخميس بالإفراج عن 10 إسرائيليات مقابل 3 فلسطينيات، كما أن هذه الفرصة تعد فرصة لكسر الحرب الراهنة، وهي بمثابة عقد هدنة مستقبلية، مبينا أن هناك أطفال ونساء فلسطينيات في سجون قوات الاحتلال، بالإضافة إلى 8 آلاف فلسطيني داخل السجون.

ولفت إلى أنه بعد عملية تبادل الأسرى ستعاود إسرائيل الحرب على قطاع غزة مرة أخرى لأنها لم تحقق أهدافها حتى الآن.

https://www.youtube.com/watch?v=XxG-6zICo0g

قصف غزة طوفان الأقصى تهجير الفلسطنيين تهجير سكان غزة سيناء الحدود المصرية تبادل الأسرى الدكتور أيمن الرقب

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل | الداخلية تكشف كواليس فيديو "السيدة والكرباج" المثير للجدل