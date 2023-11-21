إعلان

BBC

السيسي في اجتماع "بريكس": نقف ضد محاولات إرغام الفلسطينيين على ترك أرضهم

05:54 م الثلاثاء 21 نوفمبر 2023

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- أحمد جمعة:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن إمصر تبذل كافة الجهود من أجل تخفيف معاناة الفلسطينيين في غزة.

وأضاف في كلمته عبر الفيديو خلال اجتماع مجموعة بريكس، أن مصر قامت بفتح معبر رفح الحدودي منذ اللحظة الأولى لإدخال المساعدات الإنسانية لغزة وخصصت مطار العريش لاستقبال المساعدات من مختلف دول العالم.

وشدد على أن ما يدخل غزة من المساعدات أقل بكثير من احتياجات أهلها وهو ما يتطلب وقفة من المجتمع الدولي لضمان نفاذ المساعدات بالكميات المطلوبة.

وأكد الرئيس السيسي أن مصر كانت ولا تزال تعارض الضغط على الفلسطينيين في قطاع غزة، وتقف ضد محاولات إرغامهم على ترك أرضهم وبيوتهم سواء بشكل فردي أو جماعي، متابعًا أن "ترك الفلسطينيين لأرضهم مخالفة جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وأطروحات إعادة احتلال إسرائيل للقطاع لا تزيد الموقف إلا تأزيماً وتعقيداً".

وأوضح أن المجتمع الدولي يقف صامتا أمام عنف غير مبرر من قبل المستوطنين إزاء الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأشار الرئيس إلى أن الأولويات المصرية في المرحلة الحالية تتمثل في وقف نزيف الدماء من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار والنفاذ الآمن والمُستدام للمُساعدات الإنسانية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر عبد الفتاح السيسي عبدالفتاح السيسي الرئيس السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي إدخال المساعدات الإنسانية لغزة مطار العريش قطاع غزة إسرائيل طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"ما يدخل لغزة أقل بكثير من احتياجاتها".. ماذا قال السيسي بقمة بريكس؟
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل| السيسي في اجتماع "بريكس": نقف ضد محاولات إرغام الفلسطينيين على ترك أرضهم