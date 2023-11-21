السيسي في اجتماع "بريكس": نقف ضد محاولات إرغام الفلسطينيين على ترك أرضهم

كتب- أحمد جمعة:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن إمصر تبذل كافة الجهود من أجل تخفيف معاناة الفلسطينيين في غزة.

وأضاف في كلمته عبر الفيديو خلال اجتماع مجموعة بريكس، أن مصر قامت بفتح معبر رفح الحدودي منذ اللحظة الأولى لإدخال المساعدات الإنسانية لغزة وخصصت مطار العريش لاستقبال المساعدات من مختلف دول العالم.

وشدد على أن ما يدخل غزة من المساعدات أقل بكثير من احتياجات أهلها وهو ما يتطلب وقفة من المجتمع الدولي لضمان نفاذ المساعدات بالكميات المطلوبة.

وأكد الرئيس السيسي أن مصر كانت ولا تزال تعارض الضغط على الفلسطينيين في قطاع غزة، وتقف ضد محاولات إرغامهم على ترك أرضهم وبيوتهم سواء بشكل فردي أو جماعي، متابعًا أن "ترك الفلسطينيين لأرضهم مخالفة جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وأطروحات إعادة احتلال إسرائيل للقطاع لا تزيد الموقف إلا تأزيماً وتعقيداً".

وأوضح أن المجتمع الدولي يقف صامتا أمام عنف غير مبرر من قبل المستوطنين إزاء الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأشار الرئيس إلى أن الأولويات المصرية في المرحلة الحالية تتمثل في وقف نزيف الدماء من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار والنفاذ الآمن والمُستدام للمُساعدات الإنسانية.