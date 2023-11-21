وزير الزراعة يؤكد عمق العلاقات بين مصر و"إيفاد"

القاهرة - أ ش أ:

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير عمق العلاقات المتميزة بين مصر والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) والممتدة في دعم كثير من المشروعات خاصة في مجال الزراعة.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير السيد القصير مع بعثة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية برئاسة دينا صالح المدير الإقليمي للصندوق بمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، وذلك في إطار متابعة مشروعات برنامج "نُوَفِّي" والتعاون الوثيق بين وزارة الزراعة والصندوق الدولي.

وبحث الجانبان -خلال الاجتماع - موقف المشروعات الزراعية المملولة من الصندوق والتي يتم تنفيذها في مصر لخدمة صغار المزارعين بالقرى المستهدفة.

واستعرض الوزير الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية بمجال الأمن الغذائي، مؤكدا اهتمام الدولة بتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المشروعات الممولة من الجهات والمنظمات الدولية.

وأعرب عن سعادته بتقارير متابعة مشروعات الصندوق الدولي في مصر، والتي جاءت كلها "إيجابية"، مشيرا إلى أن أسباب نجاح هذه المشروعات لأنها تعبر عن الاحتياجات الفعلية للمواطنين بالمناطق المستهدفة.

وشدد على أهمية الرقابة والمتابعة وحوكمة المشروعات، وضرورة مواءمة هذه المشروعات مع التغيرات المناخية وتأثيرها على القطاع الزراعي.

وناقش الجانبان أيضا الموقف التنفيذي للمشروعات الثلاثة الممولة من "إيفاد" وهي مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة "سيل" ومشروع دعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصري "برايم"، فضلا عن مشروع تعزيز المواءمة في البيئات الصحراوية "برايد".

كما تم بحث المشروع الجديد المقترح تمويله من الصندوق "كراون"، والذي يستهدف دعم المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في بعض محافظات وسط وجنوب مصر، وكذلك استخدام طرق الري الحديث خاصة في مناطق زراعات القصب بمحافظات قنا والأقصر وأسوان، بالإضافة إلى الاهتمام بسلاسل القيمة.

من جانبها.. أكدت المدير الإقليمي لصندوق (إيفاد) بمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا دينا صالح، التعاون البناء مع وزارة الزراعة في كافة المشروعات الزراعية المشتركة، والتي تستهدف خدمة صغار المزارعين بالمناطق الريفية والأكثر احتياجا، والتي أصبحت تجارب نجاح ونماذج يحتذى بها لبعض الدول الأخرى.

وفي نهاية الاجتماع، وجه وزير الزراعة الشكر إلى مسئولي الصندوق الدولي للتنمية الزراعة على التعاون المستمر مع الوزارة، ودعم مشروعات تسهم في تحقيق التنمية الزراعية، ودعم صغار المزارعين، فضلا عن المتابعة المستمرة لضمان استدامة هذه المشروعات.