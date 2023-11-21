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BBC

السيسي: مستمرون في دعم القضية الفلسطينية.. ونرفض أي محاولات لتصفيتها

05:27 م الثلاثاء 21 نوفمبر 2023

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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القاهرة - مصراوي:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، استمرار الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها في تقديم الدعم اللازم للقضية الفلسطينية على كافة المستويات.

وقال الرئيس السيسي، في تدوينة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "تابعت باهتمام بالغ مُجريات بيان رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب، والذي عبّر خلاله عن ثوابت الدولة تجاه الأمن القومي المصري، وتجاه القضية الفلسطينية الباقية في الضمير الوطني المصري دولة وشعباً".

وأضاف: "أؤكد على استمرار الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها في تقديم الدعم اللازم للقضية الفلسطينية على كافة المستويات، رافضين بشكل قاطع أية محاولات لتصفيتها، داعين كافة الأطراف الفاعلة على إعلاء صوت الحكمة وتفعيل القرارات الدولية بذات الشأن".

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