اطمئنوا.. "دفاع النواب": جميع أجهزة الدولة مستعدة للدفاع عن الوطن وحفظ حدوده

كتب- نشأت علي:

أشاد النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بالتحركات المصرية التي قام بها الرئيس السيسي، والتي تعدت الـ40 لقاء ومحادثات بين زعماء العالم وذوي الشأن؛ بهدف إيقاف الحرب على غزة، وإجهاض المخطط الصهيوني بدعوة الفلسطينيين إلى التهجير القسري من غزة إلى سيناء .

وأضاف وكيل دفاع البرلمان، في تصريحات له عقب الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، أنه حال المساس بالسيادة المصرية فإن الدولة المصرية جاهزة لاتخاذ كل الإجراءات الكفيلة لحماية الأمن القومي المصري، وأن جميع أجهزة الدولة جاهزة للدفاع عن مقدرات الوطن وحفظ حدوده وأراضيه .

وبعث وكيل دفاع النواب برسالة للمصريين: "اطمئنوا، فخلفكم رئيس وزعيم وطني شجاع وقوات مسلحة لا تُقهر وإرادة شعبية فولاذية".

وتابع المصري بأن بيان رئيس الوزراء اليوم أمام البرلمان كاشف للحقيقة والجهد المصري المبذول في سبيل الدفاع عن القضية الفلسطينية وإجهاض مخططات التهجير القسري التي تهدف إلى إفراغ القضية الفلسطينية وإنهائها .

ولفت إبراهيم المصري إلى أن الجهود المصرية لتنمية سيناء لن تنتهي، ومصر أنفقت ٦١٠ مليارات جنيه في 10سنوات.. مصر لديها خطط لاستثمارات بـ٤٠٠ مليار جنيه في سيناء؛ لتكون مركزًا لوجستيًّا عالميًّا .