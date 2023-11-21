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العدو الصهيوني جبان.. "دفاع النواب" يطالب المجتمع الدولي بالقيام بدوره تجاه جرائم الاحتلال

12:54 م الثلاثاء 21 نوفمبر 2023

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

اتهم اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، المجتمع الدولي بعدم القيام بدوره لوقف إسرائيل عن الجرائم التي ترتكبها في حق الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لنظر 16 طلب إحاطة بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.

وحذر عضو مجلس النواب من أن التهجير القسري لأهالي قطاع غزة يضر الأمن القومي المصري، والقضية الفلسطينية أيضاً، قائلًا: نرفض تصفية القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى الجهود التي قامت بها الدولة المصرية من أجل دعم ومساندة الشعب الفلسطيني.

وأكد اللواء أحمد العوضي أن العدو الصهيوني جبان، ولا يقاتل إلا من خلف جدار، مشيرًا إلى ما حدث من انتصارات على إسرائيل في حرب أكتوبر 1973.

مجلس النواب العدو الصهيوني حق الشعب الفلسطيني اللواء أحمد العوضي

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