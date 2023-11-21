"خارجية النواب": الأمن القومي المصري خط أحمر

كتب- نشأت علي:

قال النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إنه في الفترة الأخيرة لا صوت يعلو في كل منزل من منازل مصر سوى العدوان على غزة، وحرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال ودعوات التهجير القسري.



جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لنظر 16 طلب إحاطة بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في منع محاولات التهجير القسري للفلسطيين من قطاع غزة.



وأكد أن التهجير القسرى جريمة بكل المقاييس وفقا للقانون الدولي، وكل من سكت في المجتمع الدولي عن هذه الجريمة شريك فيها، كل من صمت عن انتهاكات إسرائيل وشجع على بناء المستوطنات فهو شريك في الجُرم".

وقال رئيس اللجنة الخارجية بالبرلمان: نحن دولة سلام ونؤمن بالسلام ودعاة سلام، ولكننا في ذات نفس الوقت نحذر أن الأمن القومي المصري لا يُمس، وأن الأمن القومي المصري خط أحمر، وأن التصعيد المستمر سوف على السلام فى المنطقة بل وفي العالم بشكل عام".

وقال كريم درويش: هناك خطوط حمراء لا يسمح الشعب المصرى تخطيها، متابعا: "105 ملايين مواطن مصرى خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، على استعداد للتضحية بأنفسهم جميعا من أجل حماية الأرض المصرية العزيزة".

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أول من حذر مبكرا من فكرة التهجير القسري، قائلا: الأمر مرتبط بحل الدولتين، ودائما نقول أن هذا هو الدور المصرى وقدر مصر الذي سجله التاريخ موجها التحية للشعب الفلسطينى الواعي والمدرك لمخططات التهجير.

وطالب رئيس مجلس الوزراء، بكشف التدابير التي اتخذتها الحكومة لمنع التهجير القسري، قائلا: الموضوع يخص كل المصريين ، وفلسطين قضية رأي عام، ومن حق كل مصري أن يطلع على جهود الحكومة وأن يعلم الجهود المبذولة".