إعلان

BBC

فريد زهران يكشف رؤيته لحل أزمة سد النهضة حال فوزه بالرئاسة

02:30 ص الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
  • عرض 5 صورة
    فريد زهران، المرشح الرئاسي في حوار مع مصراوي (2)
  • عرض 5 صورة
    فريد زهران، المرشح الرئاسي في حوار مع مصراوي (1)
  • عرض 5 صورة
    فريد زهران، المرشح الرئاسي في حوار مع مصراوي (5)
  • عرض 5 صورة
    فريد زهران، المرشح الرئاسي في حوار مع مصراوي (4)
  • عرض 5 صورة
    فريد زهران، المرشح الرئاسي في حوار مع مصراوي (3)
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب


كتب- محمد عمارة ومحمد نصار:
تصوير- محمود بكار:

كشف فريد زهران، المرشح الرئاسي ورئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رؤيته للتعامل مع أزمة المياه في مصر وعلى رأسها سد النهضة الإثيوبي.

وقال "زهران"، في حوار لمصراوي يُنشر لاحقًا، إن رؤيته تقتضي الاستمرار في نفس الاستراتيجية الحالية مع عدم الالتزام بالاتفاقية الإطارية لسد النهضة.

وتحدث المرشح الرئاسي أيضًا عن تأكيد التمسك بحصة مصر المائية والإدارة المشتركة للسد، وضرورة موافقة إثيوبيا كتابةً على حصة مصر، وتحقيق هذا الأمر يكون من خلال بذل المجهودات على المستويين الدولي والإقليمي.

وأشار فريد زهران، إلى أن حل أزمة سد النهضة لن يحل أزمة المياه في مصر، متابعًا: كل هذا لن يحل أزمة المياه بالمناسبة لأن مصر حصتها من النيل 55 مليار متر مكعب منذ أن كان سكانها 14 مليونًا، والآن لديها نفس الحصة وسكان مصر 105 ملايين، نحن نتحدث عن عدم نقص حصة مصر بسبب سد النهضة.

فريد زهران مرشحو الرئاسة سد النهضة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزير السياحة يلتقى وزير التجارة بالسعودية ووفد من المستثمرين ورجال الأعمال
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل| صفقة تبادل شاملة.. مستشار بحماس يكشف لمصراوي سيناريوهات غزة ما بعد الحرب