الزراعة تتابع توزيع تقاوي القمح والمحاصيل الشتوية في وادى النطرون والنوبارية

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كتب- أحمد مسعد:

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، المرور الميداني لمتابعة توزيع تقاوي القمح خاصة وتقاوي المحاصيل الشتويه الاخري وتوفير مستلزمات الانتاج لها وتقديم أوجه الدعم والإرشادات والحلول لأي مشكلات وتذليل العقبات والانتشار لقيادات الوزاره بالمحافظات.



وأكد الدكتور محمد يوسف رئيس الادارة المركزية للارشاد الزراعي بوزاره الزرعة، على المرور علي الاداره الزراعية بوادي النطرون لتفقد سير عملية توزيع التقاوي وتوفير الأسمدة.



حيث تفقد منافذ توزيع التقاوي الجيدة للزراعة الشتوية والاسمدة ومبيدات والعمل علي توفرها اولا بأول والتواصل مع المزارعين ونقل لهم أهم التوصيات الفنية تبعا للمرحلة العمرية للمحصول وتم تفقد المركز الارشادي بوادي النطرون

كما قام "يوسف" بزيارة الى النوبارية بحضور المهندس حسام محفوظ مدير مديرية الزراعه بالنوبارية حيث قام بالمرور على منافذ توزيع التقاوى والاطمئنان على جميع مستلزمات الانتاج لنجاح الموسم الشتوي.

ورافقه في الزيارة محمد عبد الله مدير عام المكتب الفني والمهندس صبحي لاوندي مدير الاداره الزراعية بوادي النطرون التابعة لمديرية زراعة البحيرة والزملاء بالإدارة.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي موسم زراعة القمح قد وجه قيادات الوزارة بالتواجد مع المزارعين في الحقول وتوعيتهم بضرورة استخدم تقاوى جديدة ومعتمده من الوزارة.

كما شدد على قيادات الوزارة ومديرياتها في المحافظات بوضع خطة محددة المعالم لرفع معدلات استخدام التقاوى المعتمدة لزياده الإنتاجية مع مراجعة الخطة مع الاحتياجات من التقاوى.

ووجه القصير كذلك قطاعات الارشاد والخدمات والمتابعة والبحوث الزراعية بزيادة معدلات التوعية والانتشار فى البرامج للتوسع في استخدام الممارسات الزراعية للقمح وعرض فوائد ذلك اقتصاديا بالأرقام.

بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه الدعم الفني والتوصيات والارشادات طوال فترة الزراعة حتى الحصاد لحماية المحصول من الأمراض وكذلك مواجهة التقلبات الجوية غير مستقرة.

وأكد القصير أن القمح من المحاصيل الاستراتيجية التى تحظى باهتمام الدولة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين تقليل فاتورة الاستيراد.