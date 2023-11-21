نشرة منتصف الليل| نقل 12 طفلاً من "خدج غزة" بطائرة خاصة.. وطقس الساعات المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية، كان أبرزها، إعلان هيئة المجتمعات العمرانية تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة واماكن سقوط الأمطار.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس الأحد على النحو التالي:

طقس الثلاثاء.. الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار ودرجات الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء، حيث يسود طقس معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد مائل للحرارة على جنوب سيناء، مائل للبرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.

وأكدت هيئة الأرصاد أنه يوجد شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، من 4 إلى 8 صباحاً تقريبا، كما يوجد أمطار خفيف بنسبة حدوث 30 % تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية.

مصدر بالصحة: نقل 12 طفلاً من "خدج غزة" إلى القاهرة بطائرة خاصة

كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان، عن نقل 12 طفلاً من الأطفال الخدج الذين جرى إجلائهم من قطاع غزة إلى مصر، عبر طائرة خاصة للعلاج بأحد مستشفيات القاهرة.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم، وصول 28 طفلاً من الأطفال المبتسرين بقطاع غزة، عبر معبر رفح البري، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مصطفى بكرى يكشف تفاصيل جلسة رئيس الوزراء في البرلمان غدا

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، تفاصيل جلسة مجلس النواب غدا الثلاثاء، والتي يحضرها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لمناقشة تطورات الوضع في قطاع غزة.

وأضاف بكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأثنين، أن جلسة غدا ستقام على 3 محاور أساسية وهي بدء إسرائيل في تهجير الفلسطينيين من شمال لجنوب غزة، وإدعاء إسرائيل بأن هناك أسلحة وأنفاق تحت المستشفيات في قطاع غزة، وموقف مصر من تلك التحركات.

مخالفات البناء.. ٣ حالات لايجوز التصالح عليها و٥ تؤدي لرفض الطلب

حدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والذي تم الموافقة عليه بشكل نهائي الحالات التي لايجوز التصالح عليها حيث حددت المادة ٣ من المشروع الحالات، التي يحظر فيها التصالح.

وجاءت الحالات كالتالي: -

١- حظرت التصالح بشأن بعض الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

٢- البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.

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"السلع التموينية" تعلن عن ممارسة لتوريد سكر القصب الخام والأبيض

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، عن ممارسة لتوريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من (أي منشأ) و/ أو 50 ألف طن سكر أبيض مستورد مكرر معبأ من أي منشأ صالح للاستهلاك الآدمي لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية (الجهة المستلمة).

وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم أن فترات وصول من 1 يناير حتى 15 يناير 2024 و / أو وصول من 16 إلى 30 يناير 2024 و / أو وصول من 1 إلى 15 فبراير 2024 حسب رغبة البائع.