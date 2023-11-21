استشاري عيون يحذر ٣ فئات من الرياح المحملة بالأتربة -(فيديو)

كتب- داليا الظنيني:

قال الدكتور مصطفى عز الدين، استشاري طب وجراحة العيون، إن الرياح المحملة بالاتربة، تؤثر سلبا على ثلاث فئات وهم الأطفال خاصة مرضى الحساسية، وكبار السن، وكذلك من قاموا بإجراء عمليات تصحيح إبصار.

وتابع استشاري طب وجراحة العيون، حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الاثنين: "لازم نأخذ لبالنا من الايام التى بها رياح محملة بالأتربة، وعلى الامهات خاصة من أطفالهن مصابين بحساسية العين، وكبار السن ومن قاموا بإجراء عملية تصحيح الابصار، عليهم المكوث فى البيت فى هذا اليوم حتى لا يتعرضوا لمضاعفات".

واستكمل: "لو طفل او اى شخص شعر باحمرار في العين بسبب الاتربة عليه وضع قطرة مطهرة للعين، وليس التى تحتوى على الكرتزون، وفى حال استنرا. المضاعفات يجب الذهاب فورا للطبيب".