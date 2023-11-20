وزير المجالس النيابية: قانون التصالح مش جباية والمخالف سيوفق وضعه القانوني

كتبت- داليا الظنيني:

قال المستشار علاء فؤاد الدين، وزير المجالس النيابية، إن قانون التصالح على مخالفات البناء جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتيسير على المواطنين، والحفاظ على أموال المواطن والدولة والالتزام بالدستور.

وأشار فؤاد الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين ، إلى أن القانون الجديد وفى كل ما هو مطلوب، موضحا أن المخالفات التي قوبل التصالح عليها في القانون القديم سيأخذ تصريح باستكمال البناء.

وأضاف أن الحكومة ستعمل جاهدة على أن تكون اللائحة التنفيذية للقانون سهلة وبسيطة، وليس بها أي تعقيدات.

وأكمل الوزير: "بنسهل مش بنعقد"، منوها بأن اللائحة التنفيذية للقانون تصدر خلال 3 شهور من تاريخ صدور القانون، مضيفا: "شغالين فيها دلوقتي".

وعن رفض التصالح على الجراجات، عقب المستشار علاء فؤاد الدين، وزير المجالس النيابية، "ده حق كل السكان مش صاحب العقار فقط"، معلقًا: "القانون مش جباية، والمخالف سيستفيد من القانون وسيكون وضعه قانوني".