تعارضات عقارات ومرافق.. أحدث خريطة للإزالات بمحافظة القاهرة



كتب- محمد نصار:

بدأت محافظة القاهرة في أعمال إزالة مرافق وعقارات متعارضة مع محاور جديدة أو تقع ضمن أعمال التطوير بنطاق عدد من أحياء المحافظة، إلى جانب استكمال أعمال المرحلة الثانية من إزالات عقارات منطقة ألماظة.

تعارضات امتداد محور حسب الله الكفراوي

يتم في الوقت الحالي إجراء أعمال الإزالة لتعارضات محور امتداد محور حسب الله الكفراوي بكورنيش النيل في المنطقة الواقعة بين المعادي وطره.

ويستهدف ذلك خلق محاور جديدة لتيسير الحركة المرورية بشكل يساعد على سهولة وسرعة حركة المواطنين بمختلف أنحاء القاهرة.

منطقة السحيلة بمصر القديمة

بدأ حي مصر القديمة أعمال حصر منطقة السحيلة تمهيدًا لتطويرها والتي سيتم إعادة تخطيطها مرة أخرى ضمن خطة الدولة للتطوير.

ويأتي ذلك تنفيذًا للمخططات المقترحة في هذا الشأن والتي تستهدف إحياء القاهرة التاريخية، وإعادة الوجه الحضاري لها.

إزالة عقارات ألماظة

يواصل حي مصر الجديدة أعمال حصر صرف التعويضات وإزالة المرحلة الثانية من عقارات شارع حسين كامل سليم بمنطقة ألماظة.

وتستهدف أعمال الإزالات توسعة طريق حسين كامل سليم في ألماظة لما له من أهمية لربط امتداد طريق السويس بمصر الجديدة والقضاء على الاختناقات المرورية في تلك المنطقة.

ويساهم ذلك في خلق شريان مروري حيوي يؤدي إلى سيولة مرورية كبيرة بالمنطقة.