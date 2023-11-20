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الانتخابات الرئاسية.. فريد زهران يكشف لأول مرة مصادر تمويل حملته

08:52 م الإثنين 20 نوفمبر 2023
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    فريد زهران، المرشح الرئاسي في حوار مع مصراوي (2)
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    فريد زهران، المرشح الرئاسي في حوار مع مصراوي (1)
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    فريد زهران، المرشح الرئاسي في حوار مع مصراوي (5)
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    فريد زهران، المرشح الرئاسي في حوار مع مصراوي (4)
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    فريد زهران، المرشح الرئاسي في حوار مع مصراوي (3)
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كتب- محمد عمارة ومحمد نصار:
تصوير- محمود بكار:
كشف فريد زهران، المرشح الرئاسي ورئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مصادر تمويل حملته الانتخابية خلال سباق الانتخابات الرئاسية 2024 بعد قرار خوضه.

وقال "زهران"، في حوار لمصراوي، يُنشر لاحقًا، إنه لا يوجد رقم ثابت يمكن التصريح به عن ميزانية حملته الانتخابية حيث أنها تعتمد على التبرعات بشكل رئيسي.

وأضاف المرشح الرئاسي: الموازنة منقدرش نقول رقم ثابت، إحنا بنجمع تبرعات، زي اللي بيصرف يوم بيوم، إحنا حزب مش غني ومش فقير، عندنا عدد من الناس لديهم ملاءة مالية بيتبرعوا، وعندنا مستوى من التبرعات للحملة مخلينا قادرين نكمل، وعندنا أمل ومع الأيام ناس بتنضم للحملة.

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