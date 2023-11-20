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BBC

التعاون الخليجي: إسرائيل تتجاهل دعوات المجتمع الدولي إلى وقف هجماتها على غزة

08:29 م الإثنين 20 نوفمبر 2023

مجلس التعاون الخليجي

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كتبت -داليا الظنيني:
قال جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي، إن استمرار تعنت قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدم الاستماع لأي نصيحة أو مطلب أو نداء سواء من المجتمع الدولي أو أصدقائه يشكل خطرا كبيرا على حياة الأشقاء في قطاع غزة وفلسطين، وعلى أمن الإقليم والعالم.

وأضاف البديوي في لقاء مع قناة "القاهرة الإخبارية": "نحن نعلم أن الظلم لا ينتج عنه سوى الانفجار، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني اليوم سيؤثر بكل تأكيد ينتج عنه انفجار كبير، في الموضوعات متشابكة جيو سياسيا وعسكريا، وكلنا نعلم أن الناتج من وراء التعنت الإسرائيلي وعدم الاستماع لأي جهة من العالم بالكف عن هذه الهجمات البربرية سينتج عنه أمور خطيرة".

وتابع أمين عام مجلس التعاون الخليجي: "أعماهم الغضب ويرون في أنفسهم بأنهم الأحق، وهذا هو الظلم الكبير الذي نخشاه ونخشى أن ينتج عنه ردود فعل سيئة إقليمية ودولية".

وأوضح: "منذ اليوم الأول، ودول المجلس اتخذت خطوات واضحة وعقدت مجلسا وزاريا استثنائيا وهو الثالث والأربعين، وكان ذلك في مسقط، وأعلنت فيه تبرعها لصالح الشعب الفلسطيني في غزة وأعلنت مواقفها الثابتة في القضية الفلسطينية".

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