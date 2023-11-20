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مصدر بالصحة: نقل 12 طفلاً من "خدج غزة" إلى القاهرة بطائرة خاصة

07:46 م الإثنين 20 نوفمبر 2023

الأطفال الخدج ممن أجلوا من غزة نقلوا لمصر

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كتب - أحمد جمعة:
كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان، عن نقل 12 طفلاً من الأطفال الخدج الذين جرى إجلائهم من قطاع غزة إلى مصر، عبر طائرة خاصة للعلاج بأحد مستشفيات القاهرة.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم، وصول 28 طفلاً من الأطفال المبتسرين بقطاع غزة، عبر معبر رفح البري، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضحت أنه تم نقل الأطفال للمستشفيات المعدة لاستقبالهم، بفرق طبية وتجهيزات على أعلى مستوى لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم.

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