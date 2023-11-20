مصطفى بكرى يكشف تفاصيل جلسة رئيس الوزراء في البرلمان غدا

كتبت -داليا الظنيني:

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، تفاصيل جلسة مجلس النواب غدا الثلاثاء، والتي يحضرها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لمناقشة تطورات الوضع في قطاع غزة.

وأضاف بكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأثنين، أن 16 نائبا تقدموا بطلب إحاطة لرئيس الوزراء لمناقشة موقف مصر من خطة التهجير للفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء والضفة الغربية، مبينا أن مخطط إسرائيل قائم منذ خمسينيات القرن الماضي.

وأوضح بكرى، أن جلسة غدا ستقام على 3 محاور أساسية وهي بدء إسرائيل في تهجير الفلسطينيين من شمال لجنوب غزة، وإدعاء إسرائيل بأن هناك أسلحة وأنفاق تحت المستشفيات في قطاع غزة، وموقف مصر من تلك التحركات.

وأكمل بكرى قائلا: كان من الضروري دعوة رئيس الوزراء للبرلمان؛ لطمأنة المصريين والرد على أسئلة النواب في ملف تهجير الفلسطينيين، وآليات مصر لمواجهة هذا المخطط، مستكملا: الخوف أن يصل 2.5 مليون مواطن فلسطيني لمعبر رفح، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي أكد على أنه لا فرصة للسماح بتهجير الفلسطينيين بهدف تصفية القضية الفلسطينية، وإقامة دويلة في سيناء

وأوضح بكري أن هناك 50 بارجا حربيا يدعم جيش الاحتلال من أمريكا، معلقا: "جيش وقيادة مصر ليست بالهينة والرئيس السيسي يتصرف بحكمة، وأعتقد أن الرئيس والجيش المصري سيكون أول من يدافع عن أرض مصر حينما يتعلق الأمر بالأمن القومي".

وتابع: "سنطرح طلبات الإحاطة ونستمع لرد رئيس الحكومة ومن ثم تعليقاتنا عليه، ونتمنى أن تكون جلسة مجلس النواب غدا علانية ومذاعة؛ لترجمة كل ما قاله الرئيس السيسي بشأن المخطط والمؤامرة الكبيرة على مصر ووجود خط أحمر على الحدود الغربية لمصر مثل سرت الجفرة".