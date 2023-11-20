الزراعة: نقترب من تصدير 7 ملايين طن إلى 160 دولة حول العالم



كتبت -داليا الظنيني:

قال الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، إن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بملف الزراعة، لافتا إلى أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة في السنوات الماضية ساهمت في تخطي الأزمات التي مر بها العالم منها فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف فهيم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير عبر فضائية صدى البلد، مساء الاثنين، أنه تم زيادة الرقعة الزراعية داخل الدولة المصرية بأكثر من مليون ونصف فدان، مبينا أن مصر تقترب من زراعة 10 ملايين أفدنة.

وأكد فهيم: أن مصر تتمتع بسمعة طيبة في الخارج بشأن زراعتها، لافتًا إلى أن مصر تقترب من تصدير 7 ملايين طن بمختلف السلع الزراعية وذلك لـ 160 دولة في العالم.

وأكمل فهيم: "مصر تعد الدولة الأولى في تصدير الموالح للعالم، مؤكدُا أن مصر تولي اهتماما كبيرا بملف الأمن الغذائي واعتباره أمن قومي للدولة".

وتوقع مستشار وزير الزراعة أن يكون إنتاج القمح 3.8 فدان، مع الحوافز المقدمة من الدولة وتوفير التقاوي، مضيفا أنه يتم عمل حصر مساحات زراعة القمح بالقمر الصناعي.