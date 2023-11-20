هل دخل فريد زهران الانتخابات الرئاسية مقابل صفقة؟ المُرشح يُجيب

كتب- محمد عمارة ومحمد نصار:

تصوير- محمود بكار:

رد فريد زهران، المرشح الرئاسي ورئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، على ما يُثار بشأن حصول حزبه على بعض المكاسب في الانتخابات البرلمانية بعد المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقال "زهران"، في حوار لمصراوي، يُنشر لاحقًا، إن الحزب المصري الديمقراطي لا يحصل من وراء خوض سباق الانتخابات على أي مكاسب بمفرده بل يحصل عليها الشعب المصري.

وأضاف المرشح الرئاسي: الحزب المصري الديمقراطي يحصل على مكاسب لوحده ليه؟ الشعب المصري كله يحصل على مكاسب، لو قُدر لنا أن نفتح المجال العام، ده مكسب للحزب والمعارضة والحركة المدنية والشعب المصري.

وتابع: أنا بكسب كل يوم، من يوم 21 سبتمبر بعمل مكاسب، حضرتك بتقول الناس متعرفكش، من يوم 21 سبتمبر، كان فيه 100 واحد يعرفني، كل يوم فيه عدد أكبر بيعرفني كمعارضة ورأي وحزب، فيه ناس بتعرف لأول مرة إن فيه معارضة مدنية، لحظة الانتخابات مميزة أنها تجذب الناس شوية للاهتمام بالسياسة، وبالتالي بتسمع.