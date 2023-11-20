تنسيقية الأحزاب تنظم معسكرًا تدريبيًا لأعضاء مجلس اتحاد طلاب مدارس الجمهورية

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نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين معسكرًا تدريبيًا لأعضاء مجلس اتحاد طلاب مدارس الجمهورية بالمركز الرئيسي للأنشطة الطلابية بالعجوزة، بإجمالي 189 طالبًا وطالبة ممثلين عن 25 مليون طالب بمرحلة التعليم ما قبل الجامعي.

وذكرت التنسيقية - في بيان اليوم، أن نادي المدربين بالتنسيقية يستهدف الكوادر الطلابية من اتحاد المدارس لتدريبهم وتأهيلهم للحياة السياسية، وشملت مخرجات المعسكر التدريبي ربط لجان اتحاد طلاب مدارس الجمهورية بالوزارات المعنية وباللجان النوعية داخل مجلس النواب.

وأوضحت أن مخرجات المعسكر شملت خلق جيل من الكوادر الشبابية الواعية بأهمية المشاركة في الحياة السياسية، وزيادة الوعي بالحياة النيابية عند الطلاب، ومحاكاة مجلس النواب ولجانه والتوعية بالدستور المصري والأدوات البرلمانية، بالإضافة إلى الأحزاب المصرية والأيديولوجيات.

واستمر المعسكر لمدة يومين خلال يومي 18 و19 نوفمبر الجاري؛ ليشمل اليوم الأول عمل نموذج محاكاة للبرلمان المصري والتدريب على الأدوات البرلمانية والتوعية بدور الأحزاب والكيانات السياسية والأيديولوجيات المختلفة.

وتشمل اليوم الثاني زيارة وفد من اتحاد طلاب المدارس لمجلس النواب المصري، وحضور الجلسة العامة وزيارة متحف المجلس وحضور جلسة لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.

وشارك أعضاء نادي المدربين بتنسيقية شباب الأحزاب في تدريب الطلاب بهذا المعسكر، حيث قام النائب أحمد فتحي مسئول نادي المدربين بافتتاح المعسكر، وتدريب طلاب اللجنة الاجتماعية على مستوى مدارس الجمهورية على محاكاة لجنة التضامن بمجلس النواب ومحاكاة الجلسة العامة.

وقام النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن التنسيقية بتدريب الطلاب على الأدوات البرلمانية بمجلس النواب، كما قام النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية بتدريب الطلاب ومحاكاة لجنة التعليم وتدريبهم على أيديولوچيات الأحزاب.

كما قام النائب نادر مصطفى عضو مجلس النواب عن التنسيقية بتدريب الطلاب على محاكاة لجنة الثقافة والآثار والإعلام مع اللجنة الثقافية والفنية بالاتحاد)، والنائب خالد بدوي عضو مجلس النواب عن التنسيقية على محاكاة لجنة الشباب والرياضة مع اللجنة الرياضية في الاتحاد.