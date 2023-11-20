الأسعار والدولار.. المرشح الرئاسي فريد زهران يكشف حلوله لأزمات الاقتصاد



كتب- محمد عمارة ومحمد نصار:

تصوير- محمود بكار:

قال فريد زهران، المرشح الرئاسي، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه يمتلك برنامجًا من 4 محاور إذا تحقق سيحل أزمة مصر الاقتصادية.

وأضاف "زهران"، في حوار لمصراوي، ينشر لاحقًا، أننا أمام نظام يحتكر السلطة والثروة والمجال العام، ونريد تحرير الاقتصاد، متابعًا: السلطات السيادي منها وغير السيادي يملكوا ويديروا الاقتصاد المصري بطريقة غير تنافسية، وأرى ضرورة أن تقتصر ملكية الدولة على القطاعات الاستراتيجية مثل قناة السويس ومجمع الألومنيوم والكهرباء، باستثناء ذلك يترك للقطاع الخاص.

وواصل المرشح الرئاسي: بالتالي لو خدت هذه الخطوة يعني آلاف المصانع والورش والمستثمرين اللي بطلوا يشتغلوا، عشان انعدام الأجواء التنافسية، هيرجعوا يشتغلوا وده معناه أجور وفرص عمل وإنتاج.

واستطرد فريد زهران: مرة بفتح التلفزيون لقيت مستثمر بيقول هاخد فلوسي وهخرج برة مصر، ملقتش ناس بتستقيل أو ناس تندهش من الكلام ده، في الوقت اللي عايز تجذب مستثمرين بتطفش اللي عندك، رقم واحد تحرر الاقتصاد، عشان تنتج وتصدر، وتقعد مع الديانة وتجدول، محدش هيقعد معاك دلوقتي، الاقتصاد المصري ليس موضع ثقة لأنه ليس اقتصادًا تنافسيًا.

وأشار إلى أن الخطوة التانية أو القرار رقم 2، يكون عبر إعادة جدولة تنفيذ ما يسمى بالمشروعات الكبرى، التي لم تدرس بشكل كافٍ: اللي لغاية دلوقتي بتستدين عشانها، من شهرين بتاخد 2 مليار دولار عشان تكمل قطار محدش هيركبه، محتاج تعيد الجدولة، مبقولش توقفه، عشان ده إهدار للمال، والقرار الثالث، إرجاء تنفيذ مشروعات كبرى لأجل غير مسمى متتورطش في مشروعات تانية.

وفيما يتعلق بالقرار الرابع، قال فريد زهران: وقف الإنفاق اللي فيه بذخ، وقف طريقة أتخن برج وأعظم إيه اللي يراد منه الفخفخة، هتقدر توفر فلوس تعمل بها رفع لموازنة التعليم والصحة ورفع لبرامج الحماية الاجتماعية لفترة مؤقتة حتى يستعيد الاقتصاد عافيته، ده برنامج اقتصادي اجتماعي، على التوازي معه برنامج إصلاح سياسي.

وتابع المرشح الرئاسي: بدون ما تبقى ملتزم بقوانين العمل الدولية، مش هيجي مستثمر، جزء رئيسي من الإصلاح الاقتصادي في مصر، يكون فيه آمال لإصلاح سياسي عشان المستثمر يحس إنه بلد آمن، هذه قرارات، مش محتاجة مناقشة.







