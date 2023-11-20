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فريد زهران: خطاب أحمد الطنطاوي معارض وتجمعنا مساحات مشتركة

04:34 م الإثنين 20 نوفمبر 2023
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    فريد زهران، المرشح الرئاسي في حوار مع مصراوي (3)
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    فريد زهران، المرشح الرئاسي في حوار مع مصراوي (4)
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    فريد زهران، المرشح الرئاسي في حوار مع مصراوي (5)
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    فريد زهران، المرشح الرئاسي في حوار مع مصراوي (2)
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    فريد زهران، المرشح الرئاسي في حوار مع مصراوي (1)
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كتب- محمد عمارة ومحمد نصار:

تصوير- محمود بكار:

قال فريد زهران، المرشح الرئاسي، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن خطاب أحد طنطاوي، معارض يختلف معه في بعض النقاط ولكن هناك مساحات مشتركة كثيرة.

وأضاف زهران، في حوار لمصراوي، يُنشر لاحقًا، أن كان هناك أسماءً كثيرة مطروحة للترشح للانتخابات من خارج الحزب مثل الدكتور حسام بدراوي، وأحمد طنطاوي.

وأوضح المرشح الرئاسي فريد زهران، أنهم واجهوا تضييقات في عملية جمع توكيلات الترشح الخاصة بالمواطنين، ولذلك سلك طريق تزكيات نواب البرلمان للترشح للانتخابات، مشيرا إلى أن أحمد طنطاوي جمع 16 ألف توكيل رغم ذلك، وهذا يعني أنه لم يكن بعيدًا عن جمع الـ 25 ألف توكيل.

فريد زهران خطاب أحمد الطنطاوي رئيس الحزب المصري الديمقراطي الانتخابات الرئاسية

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