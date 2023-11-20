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جوائز تصل لـ 23 مليون جنيه.. الخريطة الزمنية لمسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن

04:29 م الإثنين 20 نوفمبر 2023

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

بدأت المناطق الأزهرية، على مستوى الجمهورية عقد الاختبارات الأولية لمسابقة حفظ القرآن الكريم للعام الدراسي 2024/2023.

وتقوم على تنفيذ المسابقة الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، وفقًا للضوابط والشروط المُنظمة للمسابقة بالأزهر الشريف، وبإجمالي جوائز تتجاوز 23 مليون جنيه.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام شؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، أن فضيلة الإمام الأكبر يولي اهتمامًا كبيرًا بالقرآن الكريم حفظًا وتلاوة وإتقانًا وفهمًا، وبنشره في ربوع العالم؛ وبترسيخ الدور الحضاري للأزهر الشريف في المحافظة على الريادة المصرية في حفظ القرآن الكريم ورعاية أهله، وباكتشاف وتشجيع المواهب القرآنية، والأصوات الحسنة، وإبراز القدرات الإبداعية لديهم.

وينشر "مصراوي" الخريطة الزمنية لاختبارات مسابقة شيخ الأزهر للعام الدراسي 2024/2023، على النحو التالي:

مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن6مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن7مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن5مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن4مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن3مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن8مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآنمسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن9مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن10مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن11مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن12مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن13مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن14مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن2مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن1

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