جوائز تصل لـ 23 مليون جنيه.. الخريطة الزمنية لمسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

بدأت المناطق الأزهرية، على مستوى الجمهورية عقد الاختبارات الأولية لمسابقة حفظ القرآن الكريم للعام الدراسي 2024/2023.

وتقوم على تنفيذ المسابقة الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، وفقًا للضوابط والشروط المُنظمة للمسابقة بالأزهر الشريف، وبإجمالي جوائز تتجاوز 23 مليون جنيه.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام شؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، أن فضيلة الإمام الأكبر يولي اهتمامًا كبيرًا بالقرآن الكريم حفظًا وتلاوة وإتقانًا وفهمًا، وبنشره في ربوع العالم؛ وبترسيخ الدور الحضاري للأزهر الشريف في المحافظة على الريادة المصرية في حفظ القرآن الكريم ورعاية أهله، وباكتشاف وتشجيع المواهب القرآنية، والأصوات الحسنة، وإبراز القدرات الإبداعية لديهم.

وينشر "مصراوي" الخريطة الزمنية لاختبارات مسابقة شيخ الأزهر للعام الدراسي 2024/2023، على النحو التالي: