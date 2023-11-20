بالصور.. وزير الصحة يتابع استقبال الأطفال المبتسرين من غزة إلى مصر

قبل افتتاحه.. أول صور لمَعْرِض "توت عنخ آمون التفاعلي" بالمتحف المصري

كتب - أحمد جمعة:

تابع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وصول 28 طفلا من الأطفال المبتسرين بقطاع غزة، اليوم الإثنين، عبر معبر رفح البري، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت الوزارة في بيان، إنه يجري حالياً نقل الأطفال للمستشفيات المعدة لاستقبالهم، بفرق طبية وتجهيزات على أعلى مستوى لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم.