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بالصور.. وزير الصحة يتابع استقبال الأطفال المبتسرين من غزة إلى مصر

03:13 م الإثنين 20 نوفمبر 2023
  • عرض 13 صورة
    وزير الصحة يتابع استقبال الأطفال المبتسرين من غزة (1)
  • عرض 13 صورة
    وزير الصحة يتابع استقبال الأطفال المبتسرين من غزة (4)
  • عرض 13 صورة
    وزير الصحة يتابع استقبال الأطفال المبتسرين من غزة (5)
  • عرض 13 صورة
    وزير الصحة يتابع استقبال الأطفال المبتسرين من غزة (6)
  • عرض 13 صورة
    وزير الصحة يتابع استقبال الأطفال المبتسرين من غزة (2)
  • عرض 13 صورة
    وزير الصحة يتابع استقبال الأطفال المبتسرين من غزة (8)
  • عرض 13 صورة
    وزير الصحة يتابع استقبال الأطفال المبتسرين من غزة (9)
  • عرض 13 صورة
    وزير الصحة يتابع استقبال الأطفال المبتسرين من غزة (10)
  • عرض 13 صورة
    وزير الصحة يتابع استقبال الأطفال المبتسرين من غزة (11)
  • عرض 13 صورة
    وزير الصحة يتابع استقبال الأطفال المبتسرين من غزة (7)
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    وزير الصحة يتابع استقبال الأطفال المبتسرين من غزة (13)
  • عرض 13 صورة
    وزير الصحة يتابع استقبال الأطفال المبتسرين من غزة (12)
  • عرض 13 صورة
    وزير الصحة يتابع استقبال الأطفال المبتسرين من غزة (3)
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كتب - أحمد جمعة:

تابع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وصول 28 طفلا من الأطفال المبتسرين بقطاع غزة، اليوم الإثنين، عبر معبر رفح البري، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت الوزارة في بيان، إنه يجري حالياً نقل الأطفال للمستشفيات المعدة لاستقبالهم، بفرق طبية وتجهيزات على أعلى مستوى لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم.

وزير الصحة استقبال الأطفال المبتسرين غزة خالد عبدالغفار طوفان الأقصى

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