الريف المصري الجديد: تشكيل فريق عمل لتفقد جاهزية مخرات السيول بأراضي المشروع

القاهرة- أ ش أ:

قالت شركة تنمية الريف المصري الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومي لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، إنه تم تشكيل فريق عمل متخصص تابع للشركة بالمرور ومراجعة جاهزية جميع البرابخ ومخرات السيول بمختلف أراضي الريف المصري الجديد، وكذا أعمال الصيانة والتأكد من كفاءة الطرق والمدقات الرئيسية والفرعية بأراضي المشروع في مختلف المواقع، ورفع جاهزية الطرق والمدقات ومخرات السيول خلال فصل الشتاء، لمواجهة العواصف الجوية والسيول والأمطار الرعدية التي تتعرض لها بعض محافظات الجمهورية حاليا وفي مقدمتها محافظة مطروح.

ووجه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد المهندس عمرو عبد الوهاب، برفع درجة الاستعداد القصوى لموسم السيول والأمطار، من خلال تكثيف أعمال الصيانة والتطهير المستمرين لـ "مخرات السيول" و"البرابخ" التي أقامتها الشركة على جانبي الطرق الرئيسية بمختلف مواقع المشروع، وذلك لضمان سلامة مرتادي الطرق من منتفعي المشروع القومي وكافة المواطنين، وضمان أعلى كفاءة لجميع الطرق والمدقات التابعة لأراضي "الريف المصري الجديد" والمشروع القومي الـ 1,5 مليون فدان.

ومن المقرر أن تتواصل عمليات معاينة الشركة لكافة المدقات والطرق الفرعية في جميع مناطق المشروع، من خلال فرق عمل تضم خبراء وفنيين من كافة التخصصات والقطاعات المعنية، على أن تقوم بمباشرة عملها بصفة مستمرة ومتواصلة، من أجل الرصد الفوري والدقيق لأي تلفيات أو تغيرات قد تطرأ على الطرق والمدقات بأراضي المشروع نتيجة الأمطار والظروف الجوية، وذلك لخدمة جموع المنتفعين بأراضي "الريف المصري الجديد" وتأمين مزاولتهم لأنشطتهم في مختلف مواقع مشروع الـ 1,5 مليون فدان.

كما تم الاستعداد الكامل لاستقبال أية بلاغات على الخط الساخن للشركة، تتعلق بأي مشكلات محتملة نتيجة التقلبات الجوية، مع العمل على سرعة اتخاذ اللازم وسرعة حلها.