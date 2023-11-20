رفع الجلسة العامة للبرلمان ومعاودة الانعقاد غدا

كتب- نشأت علي:

رفع منذ قليل المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته غدا الثلاثاء.

ووافق المجلس، اليوم على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بشكل نهائي، كما وافق على قانون الطفل بشكل نهائي.

وكذلك شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 325 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة مصر العربية وحكومة اليابان ( وكالة اليابان للتعاون الدولي "جايكا") لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو انفاق القاهرة الكبرى "الشريحة الثالثة" الموقع في القاهرة بتاريخ 20 أبريل 2023، وقرار رئيس الجمهورية رقم 340 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية بين حكومة مصر وشركة تى إم إتش إنترناشينوال إل إل سى لتوريد عدد " 1200" عربة سكة حديد طرازات مختفة والموقعة بتاريخ 18 مايو 2023.