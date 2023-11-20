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رئيس هيئة الدواء: نريد حلا لمشكلات وتحديات الصناعة والتسويق من كليات الصيدلة

01:17 م الإثنين 20 نوفمبر 2023

الدكتور تامر عصام

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كتب- عمر كامل:

استعرض الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء، الطريقة المثلى لإجراء البحث العلمي، حيث تحظى كليات الصيدلة المصرية بنجاح وتقييم عالي في مجال البحث العلمي في مصر مطالبا بتفعيل إيجابي لإيجاد حلول للمشكلات والتحديات في مجال الصناعة وربطه بالتسويق لتضافر الجهود.

وأوضح خلال افتتاح المؤتمر الدولي الثالث لكلية الصيدلة "الاستدامة والابتكار في البحوث الصيدلانية والصناعة الصيدلانية"، بحضور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن الوصول لمنتج دوائي يحتاج لبحث علمي دقيق وجهد ووقت كبير ولابد من إعادة التفكير فى مدى الاحتياج والتسويق لتحقيقه وتوافقه مع الأبحاث العلمية المقدمة.

الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء هيئة الدواء كليات الصيدلة

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