خاص| ننشر نص ضوابط الحج السياحي 1445 هجرية - مستند

كتب- محمد أبو بكر:

اعتمد أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي 1445 هجرية.

تأتي الضوابط الجديدة وفقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2022 المنظم للحج، وبما يحقق التميز المستهدف والنهوض بمنظومة الحج السياحي.

ومن بين الضوابط الجديدة، إلزام الشركات المنفذة للبرنامج البري بأن تكون أتوبيسات نقل الحجاج ذات مواصفات حديثة ولا يقل موديل الأتوبيس عن 2016.

كما تضمنت أيضًا السماح للسيدات بأداء فريضة الحج لمن هم أكبر من 25 عامًا دون التقيد بشرط المحرم.

وشملت أيضًا السماح -لأول مرة- للمواطن الفائز في قرعة الحج السياحي بالتنازل عن فرصة الحج لأحد والديه "الأب – الأم" أو تنازل الوالدين لأحد الأبناء.