80 سيارة إسعاف وحضانات مُجهزة.. كيف تستعد مصر لاستقبال أطفال غزة المبتسرين؟

كتب- أحمد جمعة:

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، أن نحو 80 سيارة إسعاف تصطف أمام معبر رفح استعدادا لاستقبال المصابين الفلسطينيين من قطاع غزة، ومن بينهم الأطفال المبتسرين الذين جرى نقلهم خارج مستشفى الشفاء أمس.

وأشارت القاهرة الإخبارية، إلى وجود حضانات مجهزة بعربات الإسعاف أمام معبر رفح لتقديم كل سبل الدعم اللازمة للأطفال الخدج الفلسطينيين.

وفي وقت سابق، قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إن 32 طفلا من الأطفال الفلسطينيين الخدج يرجح وصولهم اليوم مصر عبر معبر رفح البري.

وأوضح مصدر بوزارة الصحة لمصراوي، أن وزير الصحة سيكون على رأس فريق طبي كبير، لاستقبال الأطفال المبتسرين من مستشفى الهلال الإماراتي بجنوب غزة، إلى مصر؛ لاستكمال علاجهم.

وقبل ساعات، أجلت بعثة مشتركة للأمم المتحدة وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، 31 طفلًا من مستشفى الشفاء في شمال غزة إلى مستشفى الهلال الإماراتي جنوبي القطاع، حيث نُقل الأطفال المُصابون باعتلالات وخيمة في 6 سيارات إسعاف أمدَّها الهلال الأحمر بما يلزم من مستلزمات وأطقم طبية.

وأشارت منظمة الصحة العالمية، لوجود 11 طفلاً من الأطفال الخدج الذين جرى إجلائهم من مستشفى الشفاء، في حالة حرجة.

ونقلت الصحة العالمية عن أطباء بمستشفى الهلال الإماراتي قولهم إن جميع الأطفال يعانون من حالات عدوى خطيرة نتجت عن قصور الإمدادات الطبية واستحالة مواصلة تنفيذ تدابير مكافحة العدوى في مستشفى الشفاء، ومن ثم فهناك 11 طفلًا حالتهم حرجة.