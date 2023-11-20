وزير الأوقاف يعلق على مناقشة "الكنيست" مشروع قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

علق الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على مناقشة الكنيست الإسرائيلي قانون بشأن إعدام الأسرى الفلسطينيين.

وقال وزير الأوقاف، في منشور له عبر صفحته على "فيسبوك"، الاثنين، إن مجرد مناقشة الكنيست الإسرائيلي قانون بشأن إعدام الأسرى الفلسطينيين جريمة ضد الإنسانية وطعنة نافذة في قلب المؤسسات الدولية.

وأكد مختار جمعة، أن أخطر ما يمكن أن تواجهه البشرية في تاريخها هو موت الحس الإنساني وعدم الاكتراث بمآسي الآخرين.

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت انطلاق قافلة مساعدات إلى معبر رفح، على متنها مائتي طن سلع غذائية، موجهة لأهالينا في قطاع غزة.