وزير الصحة يصل مطار العريش تمهيدًا لاستقبال "أطفال غزة المبتسرين"

كتب- أحمد جمعة:

وصل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إلى مطار العريش بمحافظة شمال سيناء، في خضم الاستعدادات لاستقبال الأطفال المبتسرين من قطاع غزة.

وأوضح مصدر بوزارة الصحة لمصراوي، أن وزير الصحة سيُشرف على رأس فريق طبي كبير، على استقبال الأطفال المبتسرين من مستشفى الهلال الإماراتي بجنوب غزة، إلى مصر؛ لاستكمال علاجهم.

وفي وقت سابق، قال عبد الغفار، إنه سيتم نقل الحالات الصعبة من الأطفال المبتسرين بطائرات خاصة إلى القاهرة.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية: "الرئيس وجه باستقبال الأطفال المبتسرين.. وإحنا مستعدين استعداد كامل".

وقبل ساعات، أجلت بعثة مشتركة للأمم المتحدة وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، 31 طفلًا من مستشفى الشفاء في شمال غزة إلى مستشفى الهلال الإماراتي جنوبي القطاع، حيث نُقل الأطفال المُصابون باعتلالات وخيمة في 6 سيارات إسعاف أمدَّها الهلال الأحمر بما يلزم من مستلزمات وأطقم طبية.

وأشارت منظمة الصحة العالمية، لوجود 11 طفلاً من الأطفال الخدج الذين جرى إجلائهم من مستشفى الشفاء، في حالة حرجة.

ونقلت الصحة العالمية عن أطباء بمستشفى الهلال الإماراتي قولهم إن جميع الأطفال يعانون من حالات عدوى خطيرة نتجت عن قصور الإمدادات الطبية واستحالة مواصلة تنفيذ تدابير مكافحة العدوى في مستشفى الشفاء، ومن ثم فهناك 11 طفلًا حالتهم حرجة.