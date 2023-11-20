مستشار رئيس الوزراء للإصلاح سابقا: تم ميكنة نحو مليار مستند من كل الوزارات

كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح سابقا، إن الموظفين الذين سينتقلون للعاصمة الإدارية خضعوا للتقييم وكان عددهم 60 ألف موظف، وتم رفع كفاءتهم في المجالات التي يعانون فيها من قصور.

وأشار محمود، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، إلى أنهم عملوا على تحويل الأرشيف الورقي للحكومة إلى نظام إلكتروني، حيث تم ميكنة نحو مليار مستند من كل الوزارات، مضيفا: "كانوا بيقولوا على الأرشيف أدابير.. مبقاش في أدابير".

ولفت إلى أنهم عملوا على تنفيذ توجيه الرئيس السيسي بشأن الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، مضيفا: "إحنا مش بنعزل إحنا بنغير فكر"، مضيفا أن الرئيس السيسي كان يتابع شخصيا كل مراحل الانتقال للعاصمة الإدارية، معلقا: "ظهر مدى إلمام الرئيس السيسي بقطاع تكنولوجيا المعلومات وحرصه على إدخاله في قطاعات العمل المختلفة".