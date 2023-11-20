خبير اقتصادي: مرونة سعر الصرف بدون توافر الدولار زي خبط الدماغ في الحيط



كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن سعر صرف الدولار في السوق السوداء وهمي، ولا يعبر عن قيمته أمام الجنيه المصري، مؤكدًا أن المشكلة في ندرة الدولار.

وأضاف نافع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد، أن مرونة سعر الصرف بدون توافر الدولار زي خبط الدماغ في الحيط، مؤكدًا أن هناك نهم للاستحواذ على الدولار لتغطية نفقات الاستيراد.

وتابع الخبير الاقتصادي مدحت نافع، أن معظم التدفقات النقدية التي وصلت مصر في القطاعات الخدمية كون مصر سوق كبير يضم أكثر من 100 مليون نسمة.

وشدد الدكتور مدحت نافع، على ضرورة اللجوء التفاوض لهيكلة الديون، موضحًا أن السياق العالمي متأزم جدًا، وخدمة الدين المصري ارتفعت 160% خلال شهرين فقط وفق تصريحات الحكومة.