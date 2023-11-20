بأقل الأسعار.. ننشر أسهل طرق حجز تذاكر الطيران

كتب- محمد عبيد:

عايز أسافر بأقل سعر تذكرة؟.. سؤال يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث علي شبكة الإنترنت، ويبحث عنه الكثير لتوفير أسعار التذاكر التي ارتفعت أكثر من 20‎% لأسباب مختلفة.

ويقدم "مصراوي" طريقة اختيار أرخص الأسعار على مختلف رحلات الطيران.

الطريقة الأولى: للحصول على أرخص سعر لتذاكر السفر عليك الاستعانة بمحركات البحث على شبكة الإنترنت وهو الخيار الأول حاليًا لأن كل شركة طيران تضع أرخص الأسعار على المناطق المطارات الوصول إليها وفي الأغلب تكون أماكن ليس عليها إقبال كبير، أو أماكن عليها إقبال كبير لكن متاح لشركة الطيران سعة مقعدية كبيرة علي سبيل المثال رحلات دبي هناك 3 رحلات يوميًا لشركة مصر للطيران و3 رحلات يوميا للخطوط الإماراتية ، مما يجعل المنافسة كبير ولكن الأسعار شبه ثابتة ولا يوجد بها اختلاف كثير.

الطريقة الثانية: الحجز عن طريق وكلاء السفر وأحيانا يكونوا أرخص من مكاتب شركات الطيران نفسها وذلك بسبب حصولهم علي سعة مقعدية من شركات الطيران سنويًا بأسعار قليلة مما يجعل أسعار التذاكر لديهم أقل من الشركات ويحققون هامش ربح بسيط ، ووكلاء السفر من أهم أزرع شركات الطيران لسرعتهم في التسويق وتحقيق المكاسب للشركات.

الطريقة الثالثة: من خلال "الكول سنتر"، الخاصة بكل شركة طيران يمكنك الاتصال به وطلب ارخص سعر من الشرائح السعرية الـ16 لدي أغلب شركات الطيران ، وكلما كان سفرك قبل الرحلة بفترة طويلة يمكن الحجز علي أقل درجة.

الطريقة الرابعة: من خلال الموقع الإلكتروني الخاصة بكل شركة، وحاليًا كل الشركات ادخلت اللغة العربية على مواقعها الخاصة للتيسير على الركاب وحجز التذاكر والدفع من خلال الموقع الإلكتروني، ويتم إرسال التذكرة إلى البريد الإلكتروني الخاصة بك والمسجل على الموقع بمعرفتك.

الطريقة الخامسة: والتقليدية هي التوجه إلى مكتب مبيعات الشركة والتحدث مباشرة إلى موظف المبيعات والحجز منه أو تعديل موعد السفر على تذكرة محجوزة، ويلجأ إليها حوالي نصف الركاب لضمان عدم حدوث أي أخطاء أثناء الحجز، وكذلك لضمان الحصول على أقل سعر يمكن السفر عليه.