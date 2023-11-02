إعلان

BBC

سفير الاتحاد الأوروبي: سنأخذ من أفكار أسبوع القاهرة للمياه في"cop 28"

09:33 م الخميس 02 نوفمبر 2023

سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر السفير كريستيان برجر

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- أحمد مسعد:
قال سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، كريستيان برجر، إن قطاع المياه أحد أهم مجالات التعاون مع مصر، مضيفا: ملتزمون بالعمل مع القاهرة في هذا القطاع الحيوي.. نستثمر ومستمرون في هذا الاستثمار".

وأشاد برجر، في الجلسة الختامية لأسبوع القاهرة السادس للمياه، بالموضوعات والنقاشات التي دارت خلال المؤتمر، قائلا: "سنأخذ الكثير من هذه الأفكار معنا في كوب ٢٨ لإثراء النقاشات".

كما أشار إلى أهمية الاستمرار في عقد حوارات فعالة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في قضايا المياه، وكذلك الإبداع والتكنولوجيا في هذا المجال.

كريستيان برجر أسبوع القاهرة للمياه COP 28

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

..متحدث الوزراء يكشف خطة الحكومة لمواجهة تداعيات "حرب غزة"