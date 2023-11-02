عرض مسرحية "ثلاثة مقاعد في القطار الأخير" على مسرح الهناجر

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شهد مسرح مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية، مساء اليوم الخميس، عرض مسرحية "ثلاثة مقاعد في القطار الأخير"، وذلك ضمن التصفيات النهائية لمهرجان آفاق مسرحية.

العرض المسرحي "ثلاث مقاعد في القطار الأخير" مستوحى من حكايات حقيقية، ويدور حول ثلاث حالات انتحار حقيقية حدثت بالفعل.

المسرحية يشارك في بطولتها سلمى نصر، إليزابيث سامي، ياسمين أشرف، مارك حبيب، جيروم القمص، كرلس ناجي، باخوم عماد، وهو مدرب الممثلين والمخرج المنفذ للعرض، تصميم الديكور مينا حشمت، تصميم الإضاءة أبو بكر الشريف، إكسسوارات ومكياج روما عصام، التأليف الموسيقى رفيق جمال، تنفيذ الموسيقى مينا أشرف، تصميم الاستعراضات راحيل عماد، ملابس ماريان ميشيل، مساعدو الإخراج أحمد شحاتة وبيتر موريس ونورا مجدى وجرجس مجدى، تأليف وإخراج مايكل مجدي.

وكان العرض قد حصد خمس جوائز في المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة، وهي جائزة أفضل استعراضات ودراما حركية للفنانة الشابة رحيل عماد، وجائزة أفضل ممثلة صاعدة فاز بها كل من الفنانات الشابات ياسمين أشرف وسلمى نصر وإسراء سامح، وجائزة أفضل مؤلف صاعد فاز بها المخرج والمؤلف مايكل مجدي، والذي رشح أيضًا لجائزة أفضل مخرج صاعد من نفس المهرجان.