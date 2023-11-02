إعلان

BBC

"بحوث الصحراء" يستعرض تجربة مركز التميز خلال فعاليات اسبوع القاهرة للمياه

06:49 م الخميس 02 نوفمبر 2023

مركز بحوث الصحراء

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- أحمد مسعد:

استعرض مركز بحوث الصحراء، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تجربة مركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه التابع للمركز، وذلك خلال فعاليات مؤتمر اسبوع القاهرة للمياه.

واستعرض الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، الدور الذي يقوم به مركز التميز، والأنشطة والانجازات التي حققها خلال العشر سنوات الأخيرة، منذ بداية انشاءه، وآلية عمله.

وأكد شوقي، على أهمية هذا الملتقى، والذي ساهم في تبادل الخبرات والمعرفة بين الخبراء والباحثين من مختلف الدول، وخروجه بتوصيات هامة على رأسها تعزيز التعاون بين القطاعات المائية والطاقة والتغيرات المناخية، فضلا عن الاستثمار في البحث العلمي والتطوير لتوفير حلول مبتكرة للتكيف مع تغير المناخ، بالاضافة الي نشر الوعي بأهمية التكيف مع تغير المناخ.

مركز بحوث الصحراء وزارة الزراعة مؤتمر اسبوع القاهرة للمياه الدكتور حسام شوقي التغيرات المناخية

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل | البنك المركزي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة في 2023