"بحوث الصحراء" يستعرض تجربة مركز التميز خلال فعاليات اسبوع القاهرة للمياه

كتب- أحمد مسعد:

استعرض مركز بحوث الصحراء، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تجربة مركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه التابع للمركز، وذلك خلال فعاليات مؤتمر اسبوع القاهرة للمياه.

واستعرض الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، الدور الذي يقوم به مركز التميز، والأنشطة والانجازات التي حققها خلال العشر سنوات الأخيرة، منذ بداية انشاءه، وآلية عمله.

وأكد شوقي، على أهمية هذا الملتقى، والذي ساهم في تبادل الخبرات والمعرفة بين الخبراء والباحثين من مختلف الدول، وخروجه بتوصيات هامة على رأسها تعزيز التعاون بين القطاعات المائية والطاقة والتغيرات المناخية، فضلا عن الاستثمار في البحث العلمي والتطوير لتوفير حلول مبتكرة للتكيف مع تغير المناخ، بالاضافة الي نشر الوعي بأهمية التكيف مع تغير المناخ.