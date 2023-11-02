رئيس "مصر للطيران": تحقيق هدف صفر إنبعاثات بحلول عام 2050 مسئولية مشتركة للجميع

كتب- محمد عبيد:

أكد رئيس مجلس إدراة الشركة القابضة لمصر للطيران المهندس يحيى زكريا، أن قطاع الطيران في العالم يسعي إلى تحقيق هدف صفر إنبعاثات بحلول عام 2050، مشددا على أن هذا الهدف مسئولية مشتركة للجميع.

وأوضحت الشركة - في بيان اليوم الخميس- أن ذلك جاء خلال مشاركة رئيس الشركة في اجتماع اللجنة التنفيذية رقم 95 وفعاليات الجمعية العامة رقم 56 للاتحاد العربي للنقل الجوي بالعاصمة السعودية ة الرياض، وتم خلال الاجتماع مناقشة القرارات الاستراتيجية للجنة التنفيذية التي تم إصدارها عن الجمعية العامة رقم 56 ومنها قرار بشأن الطيران والاستدامة البيئية ويتمثل في الهدف العالمي الطموح البعيد الأمد لتحقيق صفر إنبعاثات بحلول عام 2050.

من ناحية أخرى دعت الجمعية العامة للدول الأعضاء إلى أن يكون برنامج "كورسيا" هو الألية الوحيدة المبنية على السوق التي تتعامل مع انبعاثات الطيران الدولي، وتجنب اتخاذ قرارات أحادية الجانب بالإضافة إلى السماح بإجراء "الحجز والاحتساب/Book & Claim" في أي برنامج يُستخدم فيه وقود الطيران المُستدام، وكذلك توحيد إطار استخدام وقود الطيران المستدام/ وقود الطائرات المنخفض الكربون لتحفيز إنتاجها واستخدامها من أجل تفادي المشكلات التي قد تنتج عن تعدّد التفويضات والبرامج.

كما أوصت اللجنة الدول أن تتبنى سياسات داعمة لإنتاج واستخدام وقود الطيران المستدام والمنخفض الكربون بدلًا من فرض الضرائب أوعقوبات مالية تحدد نسب استخدام الوقود المستدام (mandates)، وأن تقوم الحكومات بتسجيل مشروعاتها البيئية المخفضة للانبعاثات تحت مظلة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) لتستطيع إصدار شهادات تعويض عن الكربون، وكذلك تطوير البنية التحتية للنقل الجوي حيث أن مساهمتها في تخفيض انبعاثات الكربون بحلول عام 2050 ستكون 11%.

وعلى هامش الاجتماع تم عرض ملخص للإحصائيات والتوقعات في التقرير السنوى للإتحاد وأشارت التوقعات إلى ارتفاع مستوى نشاط النقل الجوي عام 2024 ليصل إلى مستويات عام 2019، فمن المتوقع بأن يصل إجمالي عدد المسافرين مع نهاية عام 2023 إلى 4 مليارات مسافر على مستوى العالم (91.7% من مستويات عام 2019) منهم 1.4 مليار مسافر دولي (75% من مستويات عام 2019)، كما بلغ إجمالي عدد المسافرين في المنطقة العربية حوالي 300 مليون مسافر (89% من مستويات عام 2019) ومنهم 277 مليون مسافر دولي (90% من مستويات عام 2019)، وتخطى عدد المسافرين في المطارات العربية في الربع الأول من 2023 عدد المسافرين الذي تم تسجيله في نفس الفترة من عام 2019 بنسبة 35%، كما بلغت نسبة الحمولة لشركات الطيران في العالم في الثلاثة أشهر الأولى من عام 2023 حوالى 79.1%.

كما تبين أن الأداء المتميز لشركات الطيران الأعضاء بالاتحاد يعود لعدة أسباب وهي: السياسات المحددة التي تم العمل بها وقت جائحة كورونا لحصر الوباء وتطوير البنية التحتية وجودة الخدمات على رحلات الطيران وكيفية التعامل مع المسافرين.

ويأتي هذا كله مع التحديات التي تواجه الصناعة من ارتفاع تكاليف التشغيل وخاصة في ارتفاع أسعار الوقود أكثر من مستويات عام 2019 بنسبة 12.6% ويأتي ذلك في الوقت الذي تكبدت فيه صناعة النقل الجوي خسائر إجمالية بلغت نحو 156 مليار دولار عامي 2020 و2021، مما سيترتب عليه سنوات عديدة لتجاوزها، كما تم مناقشة الأولويات الاستراتيجية التي وضعتها اللجنة التنفيذية ومن ضمنها التحول الرقمي لتسهيل عملية السفر وإزالة الأعباء تدريجيًا عن شركات الطيران والمطارات والحكومات، كما تم عرض تقريرين عن المشروع المشترك لشراء الوقود ولجنة السياسات البيئية برئاسة مصر للطيران.