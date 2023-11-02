35 حالة.. سيارات الإسعاف تعبر رفح مجددًا لاستكمال نقل مصابي غزة

كتب- أحمد جمعة:

قال مصدر طبي، إن عددًا من سيارات الإسعاف المصرية عبرت منفذ رفح البري، إلى الجانب الفلسطيني، اليوم الخميس؛ لاستكمال نقل جرحى فلسطينيين من قطاع غزة، لليوم الثاني على التوالي.

وقال المصدر الذي يشارك في خطة نقل المصابين الفلسطينيين، في تصريحات لمصراوي شريطة عدم ذكر اسمه، إن "سيارات الإسعاف تنتظر حالياً أمام معبر رفح من الجانب الفلسطيني؛ انتظارًا لوصول سيارات الإسعاف الفلسطينية ونقل المصابين والعودة مجددًا إلى مصر".

وأوضح أنه من المقرر أن يتم نقل 35 مصابًا من الجانب الفلسطيني، بعدما نقلت سيارات الإسعاف 46 مصابًا أمس إلى مستشفيات العريش وبئر العبد، ليصبح إجمالي ما سيتم نقله 81 مصابًا فلسطينياً في الدفعة الأولى.

كانت وزارة الصحة أعلنت أمس الأربعاء، التنسيق لاستقبال الدفعة الأولى من المصابين بقطاع غزة، والتي تضم 81 حالة من الجرحى والمرضى؛ لتقديم الخدمات التشخيصية والطبية والعلاجية اللازمة لهم.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة حسام عبدالغفار، إن هناك أطفالا بين المصابين الذين جرى استقبالهم اليوم عبر معبر رفح، مؤكدا أن حالتهم صعبة جراء الإصابات البالغة.

ورحبت منظمة الصحة العالمية، بقرار مصر بقبول 81 مصابًا ومريضًا من قطاع غزة لتلقي العلاج.



وقالت المنظمة في بيان اليوم، إنها ستواصل دعم وزارة الصحة والسكان المصرية في التخطيط لإنشاء نظام شامل للفرز وتثبيت حالة المرضى وإجلائهم طبيًا، بالتدريب المستمر للعاملين في الرعاية الصحية، كما تتعاون المنظمة مع جمعية الهلال الأحمر المصري لضمان توافر خدمات دعم المصابين بصدمات نفسية للمرضى.