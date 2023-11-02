"الإنتاج الحربي": نسعى للتكامل بين شركات الإنتاج الحربي والقطاع الخاص

كتب- محمد سامي:

بحث المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي مع المهندس أيمن قرة رئيس مجلس إدارة شركة "قرة" العاملة في مجال الطاقة الخضراء والمقاولات؛ أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار الوزير "محمد صلاح" إلى أن الهدف من هذا اللقاء هو حرص وزارة الإنتاج الحربي على دعم الاقتصاد القومي وذلك من خلال التعاون بين القطاعين (العام و الخاص) وعقد الشراكات التعاونية مع شركات القطاع الخاص لسد احتياجات السوق من مختلف المنتجات المدنية التي تخدم المواطن، لافتاً إلى حرص وزارة الإنتاج الحربي وشركاتها والوحدات التابعة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتكامل مع القطاع الخاص المحلي والعالمي في مجالات التصنيع المختلفة تماشياً مع التوجه العام للدولة و تحقيق سياستها الرامية إلى تطوير وتطويع القدرات والإمكانيات التصنيعية والفنية والتكنولوجية المتاحة بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيد مصرية و بأعلى معايير الجودة العالمية.

واستعرض الوزير "محمد صلاح" الإمكانيات التكنولوجية لشركات الإنتاج الحربي ودورها في مجال إنتاج الطاقة، حيث تقوم شركات الإنتاج الحربي بالعمل على إنتاج معدات توليد الطاقة والتي تدخل في تنفيذ مشروعات لصالح القطاعين الحربي والمدني و المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة كمشروعات الإسكان والمجتمعات العمرانية والطرق والكباري.

من جانبه، أعرب المهندس أيمن قرة عن سعادته بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، مشيرا إلى أن هذا التعاون من شأنه المساهمة في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز تنافسية المنتج المحلي في مجال إنتاج الطاقة و التي من ضمنها استغلال الطاقة الحرارية المتولدة بخطوط الإنتاج للصناعات الثقيلة كالحديد والأسمنت وتحويلها لطاقة كهربائية، كما أشاد بالجهود التي تبذلها وزارة الإنتاج الحربي في دعم الاقتصاد القومي وذلك من خلال المشاركة الفعالة في المشروعات التنموية بالدولة.

وصرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن وزارة الإنتاج الحربي تحرص على زيادة تعميق التصنيع المحلي ذلك عن طريق التكامل بين القطاع العام والخاص في مجالات التصنيع المختلفة لتنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية الكبرى بما يدعم استراتيجيات التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة.

حضر اللقاء المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي و العضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة.