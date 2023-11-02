الرئيس السيسي يهنئ الجزائر وبنما بذكرى عيد الثورة ويوم الاستقلال

القاهرة - أ ش أ:

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية الرئيس عبدالمجيد التبون؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الثورة.

وأوفد الرئيس السيسي، الأمين برئاسة الجمهورية محمد يحي جاد إلى سفارة الجمهورية الجزائراية بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث الرئيس السيسي، برقية تهنئة مماثلة إلى رئيس جمهورية بنما لورينتينو كورتيذر كوهين؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

وأوفد الرئيس السيسي، الأمين برئاسة الجمهورية أحمد محمد رضا إلى سفارة جمهورية بنما بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.