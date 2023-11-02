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نائب وزير المياه الياباني: لدينا العديد من المشروعات المائية مع مصر

05:00 ص الخميس 02 نوفمبر 2023

الدكتور هاني سويلم

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كتب-أحمد مسعد:

قال ناكانو جوجى نائب وزير المياه والأراضي بدولة اليابان، إن بلاده تولي أهمية كبري بقضايا المياه والتغيرات المناخية، وتشارك كل عاملين في جلسة خاصة بالأمم المتحدة لدعم قضايا المياه.

وأضاف نائب وزير المياه والأراضي، خلال كلمته في جلسة مواجهة التحديات المائية، بأسبوع القاهرة السادس للمياه، أن وزيرة المياه والطاقة اليابانية كميكاوا ناقشت العديد من القضايا التعاونية بين مصر واليابان في مجال المياه والطاقة خلال اللقاء الأخير الذي جمعها بالدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري.

ولفت إلى أهمية التصدي لخطر التغيرات المناخية، مؤكداً أن بلاده تتعاون مع العديد من الدول في مجال السدود المختلطة لما لها من مساهمة في الحد من مخاطر السيول والفيضانات.

وأشار إلى العمل علي مشروع WEC تحت رعاية منظمة "اليونسكو" لتنفيذ نظام الإنذار المبكر والذي يرتكز على عدد من الأنهار من ضمنها نهر النيل.

الدكتور هاني سويلم نائب وزير المياه الياباني المشروعات المائية مع مصر قضايا المياه والتغيرات المناخية دعم قضايا المياه أسبوع القاهرة السادس للمياه

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