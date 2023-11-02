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الأوبرا تستضيف ثنائي برازيلي على المسرح الصغير.. غدا

03:00 ص الخميس 02 نوفمبر 2023

الأوبرا تستضيف ثنائي برازيلي

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كتب- محمد شاكر:

تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بالتعاون مع سفارة البرازيل بالقاهرة حفلا لثنائى الڤيولينة والجيتار ليڤيا وفريد وذلك في الثامنة مساء غد الجمعة 3 نوفمبر علي المسرح الصغير.

يتضمن البرنامج مجموعة من المؤلفات التي تعبر عن الطابع الفنى فى البرازيل منها سحابة وردية، أرض مليئة بالنجوم، مالاندرينها، كانتيجا، فيولا دي بيم كير، ليلة القديس يوحنا، الفيولينة المحطمة، ذكريات يباكاراي، الوهم الحقيقي، لويزا وغيرها

الجدير بالذكر أن الثنائى ليفيا وفريد، قدما عروضا فنية في أكثر من 20 دولة، وشاركا فى الكثير من المهرجانات العالمية، نالا العديد من الجوائز منها جائزة برو الموسيقية (البرازيل) عام 2021، المركز الاول فى مسابقة موسيقية دولية بكوريا عامى 2019 و2023 وغيرها.

الأوبرا تستضيف ثنائي برازيلي المسرح الصغير دار الأوبرا المصرية ثنائى ال?يولينة والجيتار سفارة البرازيل بالقاهرة

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