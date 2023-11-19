ضوابط الحج السياحي.. زيادة التأشيرات للحج الاقتصادي والبري واستحداث برامج جديدة



كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة السياحة والآثار، أنه تم زيادة العدد المخصص من التأشيرات للحج الاقتصادي والبري بنسبة 58% عن الموسم الماضي.

أضافت السياحة، أنه استهدف بذلك زيادة فرصة المواطنين متوسطي الدخل في الحصول على فرصة أكبر للحج.

وأشارت الوزارة إلى، أنه تم استحداث عدة برامج في الحج السياحي، تستهدف تلبية رغبات الحجاج، خاصة أن تلك البرامج ذات فئات سعرية مختلفة تتيح للمواطن الاختيار فيما بينها.

يذكر أن أحمد عيسي، وزير السياحة والآثار، اعتمد منذ قليل الضوابط والقواعد المُنظمة للحج السياحي لعام 1445هـ، وفقاً لأحكام قانون 84 لسنة 2022 المنظم للحج، وقد تم وضع هذه الضوابط من قبل اللجنة العليا للعمرة والحج، وبمعاونة اللجان الفنية بالإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة وبمشاركة ممثلي كل من الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وذلك بما يحقق التميز المستهدف والنهوض بمنظومة الحج السياحي وتطويره.

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