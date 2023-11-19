نشرة البرلمان| الموافقة مبدئيًا على قانون التصالح بمخالفات البناء.. ورفض رفع الحصانة عن نائبين

كتب- سامح سيد:

وافق مجلس النواب خلال برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، من حيث المبدأ، على أن يبدأ المجلس في مناقشة مواد مشروع القانون، كما حدد المجلس ضوابط تقديم طلبات التصالح.

ويرصد "مصراوي" أبرز ما شهده مجلس النواب، على مدار الساعات الماضية، كما يلي:

"النواب" يوافق مبدئيًّا على "التصالح في مخالفات البناء" - أهداف القانون

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، من حيث المبدأ، على أن يبدأ المجلس في جلسة الغد مناقشة مواد مشروع القانون.

للتفاصيل.. اضغط هنا

النواب يوافق على الحالات المسموح فيها بالتصالح فى مخالفات البناء

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، على المادة 2 بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، ولخاصة بالحالات المسموح التصالح عليها والحالات المحظورة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

البرلمان يقر مواد الإصدار بقانون التصالح في مخالفات البناء

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.

للتفاصيل.. اضغط هنا

مجلس النواب يرفض رفع الحصانة عن نائبين

رفض مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، ثلاث طلبات رفع الحصانة عن نائبين بالمجلس، وذلك لعدم استيفاء الشروط القانونية واللائحية.

للتفاصيل.. اضغط هنا