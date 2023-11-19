تأكيدًا لمصراوي.. السماح رسميًا بسفر السيدات بهذا العمر دون محرم

كتب- محمد أبو بكر:

أتاحت الضوابط المنظمة لرحلات الحج هذا الموسم 1445هـ، تأكيدًا لمصراوي، إمكانية سفر السيدات لمن هم أكبر من 25 عامًا دون التقيد بشرط المحرم بشكل رسمي.

وكان محمد رحمي، عضو غرفة شركات السياحة، أوضح لمصراوي في وقت سابق قبل إعلان الضوابط رسميًا، أنه يُدرس السماح للسيدات دون 45 عامًا وأكبر من 25 عامًا السفر للحج دون محرم، قبل إعلان الضوابط المنظمة لرحلات الحج 1445 هـ.

يذكر أن أحمد عيسي، وزير السياحة والآثار، اعتمد منذ قليل الضوابط والقواعد المُنظمة للحج السياحي لعام 1445هـ، وفقاً لأحكام قانون 84 لسنة 2022 المنظم للحج، وقد تم وضع هذه الضوابط من قبل اللجنة العليا للعمرة والحج، وبمعاونة اللجان الفنية بالإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة وبمشاركة ممثلي كل من الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وذلك بما يحقق التميز المستهدف والنهوض بمنظومة الحج السياحي وتطويره.

تحت الدراسة.. "السياحة": السماح للسيدات دون 45 عامًا السفر دون محرم لأداء مناسك الحج



