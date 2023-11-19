شعبة المواد الغذائية تكشف أسباب ارتفاع سعر السكر الحر

كتبت- داليا الظنيني:

قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، إن السكر التمويني متوفر وسعر الكيلو 12.60 جنيه، ومخزونه يكفي حتى شهر إبريل المقبل.

وأشار المنوفي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الأحد، إلى أن المنافذ المشاركة في مبادرة خفض أسعار السلع يتوفر بها سكر سعر الكيلو 27 جنيها، موضحًا أن سعر السكر الحر هو الذي ارتفع مؤخرًا، حيث وصل سعر الكيلو إلى 50 جنيها، مرجعا ارتفاعه إلى عدم ضخ كميات تكفي احتياجات السوق.

وشدد على ضرورة رقابة على مراحل تداول السكر كونه سلعة استراتيجية، لافتًا إلى أن وزارة التموين تعاقدت على استيراد 100 ألف طن، وتلك الكميات سوف تصل خلال اليومين المقبلين، متوقعا انتهاء أزمة أسعار السكر قريبًا.